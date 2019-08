Tournoi de qualification olympique de volley – La Belgique débute par une défaite 3-1 face aux Etats-Unis

La Belgique, 12e nation mondiale, s’est inclinée 3 sets à 1 (25-20, 25-19, 17-25, 25-18) face aux Etats-Unis, 2e nation mondiale, dans son premier match du tournoi de qualification olympique de Rotterdam, vendredi soir aux Pays-Bas. Le coach belge Brecht Van Kerckhove a aligné Tomas Rousseaux, Sam Deroo, Bram Van Den Dries, Pieter Verhees, Simon Van De Voorde, Stijn D’hulst et les liberos Lowie Stuer et Tim Verstraete. Hendrik Tuerlinckx, Igor Oskar Grobelny, Mathias Valkiers et Seppe Baetens sont montés au jeu.

Aaron Russell a terminé meilleur marqueur avec 19 points, Tomas Rousseaux étant le meilleur artificier belge avec 12 points.

Dans l’autre match du groupe joué vendredio, les Pays-Bas (FIVB 15) ont battu la Corée du Sud (FIVB 24) 3-2 (23-25, 25-27, 26-24, 25-20, 15-12) .

Les Red Dragons joueront leur prochain match samedi face aux Pays-Bas. Un duel contre la Corée du Sud clôturera le tournoi des Belges dimanche.

Seul le vainqueur de ce tournoi à quatre obtiendra un ticket pour les Jeux olympiques de Tokyo.

La Belgique n’a participé qu’à un seul tournoi olympique masculin de volleyball, en 1968 à Mexico. Elle avait pris la 8e place sur dix.

Les Yellow Tigers, l’équipe nationale féminine belge de volley (FIVB 19), ne sont pas parvenues à se qualifier pour les Jeux de Tokyo. La Belgique (FIVB 19) a battu le Kénya (FIVB 20) 3-0 au tournoi de Catane, en Sicile, mais a concédé deux défaites sur le score de 3-0, face aux Pays-Bas (FIVB 7) et l’Italie (FIVB 8), qui l’ont privée de la 1e place qualificative.

Source: Belga