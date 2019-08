Formation flamande: Bart De Wever ne prendra pas de décision ce vendredi

Bart De Wever (N-VA), l’informateur flamand, ne prendra aucune décision sur ses futurs partenaires de coalition ce vendredi. Et, sauf surprise, aucune nouvelle rencontre n’est prévue ce week-end, a-t-on appris de sources proches des négociateurs. Le Vlaams Belang, Groen et le sp.a n’ont plus eu de contacts avec le président de la N-VA depuis plusieurs jours. Dans l’émission De Ochtend, sur Radio 1, la parlementaire sp.a Melissa Depraetere a ainsi assuré, vendredi matin, que son parti n’avait plus rencontré Bart De Wever depuis 10 jours. « Nous avons mis sur le table notre programme et pointé ce qui est important pour nous. Depuis, nous attendons davantage d’informations à ce sujet », a-t-elle expliqué.

Quant au CD&V et à l’Open Vld, ils privilégient la discrétion même si en milieu de semaine, ils se sont dits prêts à organiser rapidement des bureaux de parti en cas de fumée blanche en provenance d’Anvers.

Source: Belga