Euro de cyclisme: l’Ukrainien Andrii Ponomar succède à Remco Evenepoel chez les juniors

L’Ukrainien Andrii Ponomar est devenu champion d’Europe juniors de cyclisme sur route vendredi à Alkmaar aux Pays-Bas. Il s’est adjugé la course en ligne, longue de 115 km, devançant de 21 secondes l’Allemand Maurice Ballerstedt, qui a réglé le sprint pour la 2e place devant l’Italien Andrea Piccolo et le Néerlandais Enzo Leijnse. Andrii Ponomar succède au palmarès de l’Euro juniors à Remco Evenepoel. Celui-ci avait décroché les titres européen et mondial de la course en ligne et du contre-la-montre en juniors l’année dernière. Passé professionnel sans passer par la case espoirs, Remco Evenepoel a conquis jeudi le titre européen du contre-la-montre.

Plus tôt dans la journée, chez les dames, la Néerlandaise Ilse Pluimers avait été sacrée en juniores et l’Italienne Letizia Paternoster en U23.

Samedi, ce sera la course en ligne messieurs U23 et la course en ligne élites dames. La course en ligne élites messieurs se déroulera dimanche sur 172,6 km. Jens Keukeleire, Yves Lampaert, Tim Merlier, Lawrence Naesen, Jasper Philipsen, Jonas Rickaert, Edward Theuns et Otto Vergaerde défendront les couleurs belges.

Source: Belga