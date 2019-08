Climat: la sardaigne décrète l’état d’urgence, le chêne-liège en danger

Le gouvernement de Sardaigne a déclaré vendredi l’état d’urgence sur cette île italienne confrontée à des incendies depuis plusieurs semaines, indique l’agence de presse Ansa. Des centaines d’hectares de terres sont partis en fumée, surtout dans les régions d’Ogliastra et Nuorese, à l’ouest et au nord-ouest. Les autorités régionales ont sollicité l’aide du gouvernement central de Rome. Le syndicat agricole italien Coldiretti a de son côté tiré la sonnette d’alarme mercredi à propos de l’état des chênes-lièges sardes. Il faudra au moins vingt ans pour se remettre des pertes enregistrées, affirme le syndicat. La Sardaigne représente à elle seule 6% du stock mondial de chênes-lièges. Selon Coldiretti, les arbres ont entre 250 et 300 ans et le liège ne peut être extrait d’un chêne que tous les neuf ans.

source: Belga