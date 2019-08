Au coeur de l’hiver, des conditions météo « extrêmes » frappent le sud-est de l’Australie

Vents violents, blizzard, fortes pluies… Le sud-est de l’Australie est frappé par des conditions météorologiques extrêmes, alors que l’hiver est à son paroxysme. Des milliers de foyers se sont retrouvés sans électricité et de nombreux vols ont été annulés dans la région. Le bureau australien de météorologie a émis un avertissement pour la journée de vendredi concernant tous les Etats australiens, à l’exception des territoires du Nord et du Queensland (nord-est), en raison d’un souffle polaire hivernal et un flux d’air froid venant du Sud.

« C’est l’épisode le plus froid que le sud-est ait connu depuis des années », a indiqué le prévisionniste Rohan Smyth à la chaîne d’informations ABC. De nombreux vols intérieurs et internationaux ont été perturbés à l’aéroport de Sydney, vendredi matin. A Melbourne, seuls les vols intérieurs ont été affectés.

Quelque 6.000 foyers, principalement dans le sud-est de l’île-continent, ont été privés d’électricité, d’après le fournisseur d’énergie South Australia Power Networks.

Les services d’urgences ont répondu à plusieurs centaines d’appels sur les journées de jeudi et de vendredi. La plupart concernaient des dommages mineurs, mais ils ont dû intervenir pour certains travaux urgents en raison du vent et de la visibilité réduite.

Dans l’état de Victoria et sa capitale Melbourne, les rafales ont atteint 120 km/h, déracinant des arbres et endommageant les propriétés.

La région alpine de Nouvelles-Galles du Sud et du Vicoria a été recouverte d’un manteau de neige au cours de la nuit. le risque d’avalanche y est accru.

Des avertissements ont aussi été émis pour une partie de la Tasmanie et de l’Australie de l’Ouest.

