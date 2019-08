L’équipage d’un bateau se moque de passagers ayant raté le départ

Un membre de l’équipage du paquebot Royal Caribbean a été filmé en train de faire ses adieux à des passagers ayant raté le départ avec une main géante.

Deux touristes ont été filmés lundi après avoir raté le départ de leur paquebot, le « Freedom of The Seas », à Saint-Martin dans les Caraïbes. Dans la vidéo, on peut apercevoir les deux personnes être notifiées qu’elles sont arrivées trop tard et que le bateau est parti sans elles. Jusque-là, rien de polémique, sauf que l’on voit également un membre de l’équipage agiter une énorme fausse main sur laquelle il est écrit « Bye » en direction des deux malheureux.

Un geste qui passe mal pour de nombreux internautes qui voient là un manque de respect. Devant l’ampleur prise par la polémique, la société Royal Caribbean a été obligée de réagir. « Le membre de l’équipage ne dirigeait pas ce signe aux touristes sur le quai. Il saluait notre autre bateau, l’Anthem of the Seas, qui se trouvait également dans le port et qui allait également démarrer. Il s’agissait d’un geste de respect et de camaraderie nautique entre deux équipages », explique un porte-parole à The Independent.

S’il est difficile de dire si le geste est réellement dirigé aux deux passagers ou non, ces derniers ont finalement été pris en charge par un membre du personnel du port.