Le coup de gueule de Cœur de Pirate : « Laissez-moi vivre ma p* de vie »

Cœur de Pirate n’a visiblement pas apprécié un commentaire laissé par un internaute sur son compte Instagram et elle lui a bien fait comprendre…

Ce jeudi, la chanteuse canadienne a posté une photo d’elle posant en t-shirt près de la mer. “Tellement maigre. Mais jolie”, a commenté un internaute. Une petite phrase qui a véritablement mis en colère la jeune femme.

« Trop grosse ou trop maigre »

“Vous savez, c’est soit on est trop grosse, soit trop maigre, soit trop vieille, soit trop pâle, bruyante, pas assez maquillée, trop maquillée. En tant que femme, nous ne sommes jamais assez, ou bien nous sommes trop, a-t-elle expliqué. Et si vous me laissiez vivre ma p* de vie dans mon t-shirt, et je vous laisserai vivre la vôtre, parce que la société patriarcale m’a appris à ignorer les hommes alors que vous ressentez le besoin de me dire de la m*, destinée à me faire sentir désolée d’exister”, a rétorqué Cœur de Pirate sur Twitter.

« Déjà, c’est pas cocote »

Mais le message de la chanteuse n’a pas plus à un autre internaute qui n’a pas manqué de réagir : “Autant la morale est normale, par contre cocotte t’as 40 piges t’as plus l’âge de te réfugier derrière l’excuse du ‘patriarcat’ avec des mimiques de gamine pré-pubère en pleine pseudo révolution. » Mais la chanteuse ne s’est pas laissé faire : “Déjà, c’est pas cocote c’est madame, et je suis née en 1989″. Voilà qui clôt la discussion.