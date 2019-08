Après 100 ans d’absence, le criquet italien réapparaît en Belgique

Le criquet ou caloptène italien (calliptamus italicus) est réapparu dans nos contrées près d’un siècle après avoir disparu de notre pays, a annoncé vendredi l’ONG environnementale flamande Natuurpunt.

A côté des quelques observations d’individus isolés réalisées ces dernières années, plusieurs individus ont été observés fin juillet dans le sud de la province de Luxembourg, ce qui laisse suggérer la formation d’une petite population de cet insecte.

Le criquet italien est relativement grand, et la base de ses ailes est de couleur rose. Jusqu’au début du 19e siècle, on pouvait l’observer dans la région de Torgny, la localité la plus méridionale de Belgique. Ces derniers jours, le caloptène italien a été observé dans une sablière du sud de la province de Luxembourg, à Arlon, à Mariembourg (province de Namur) mais aussi La Louvière (Hainaut) et Aywaille (province de Liège).

L’insecte a également été aperçu dans un jardin à Vilvorde et dans la province du Limbourg. Selon Natuurpunt, l’extension vers le nord de l’aire de répartition de l’insecte est probablement une conséquence des changements climatiques.