Farmaline : 11 ans d’histoire partagée, ça se fête !

Farmaline, la parapharmacie en ligne pour la Belgique, fête son onzième anniversaire. Outre une large gamme de marques prestigieuses, de nombreuses offres promotionnelles et un service impeccable, l’entreprise possède encore beaucoup d’autres atouts. Petit récapitulatif :

Pourquoi Farmaline ?

Farmaline repose sur un principe très simple : être disponible 365 jours par an. Vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre dans une pharmacie traditionnelle ? Nous sommes là pour vous servir à toute heure du jour et de la nuit. Ainsi, Farmaline permet à tout un chacun en Belgique d’acheter facilement des produits de beauté ainsi que des médicaments sans ordonnance.

30.000 colis livrés par jour en Europe

Comme vous pouvez vous l’imaginer, les tapis roulants de notre entrepôt ne s’arrêtent jamais ! En tant qu’un des principaux acteurs de la parapharmacie en ligne, nous livrons tous les jours de nombreux produits non seulement en Belgique, mais aussi dans toute l’Europe. De plus, nous offrons la livraison gratuite pour toute commande au-dessus de 29 euros. Un avantage appréciable, n’est-ce pas ?

Un éventail incroyablement large de produits

Au risque de vous surprendre, l’offre de Farmaline ne se résume pas aux médicaments sans ordonnance. Notre gamme comprend également une grande variété de produits destinés à des usages divers :

des produits de beauté et de santé , de votre crème pour le visage favorite aux produits visant à améliorer la fonction hépatique ;

tout ce qu’il vous faut si vous êtes enceinte et pour votre bébé ;

des produits minceur , mais aussi un large choix de produits alimentaires pour les sportifs.

Il se peut même que votre animal de compagnie y trouve son compte. Bref, il y a de quoi contenter tout le monde. Surtout si vous êtes à la recherche de prix attractifs et d’offres alléchantes.

Un service de livraison sur mesure

Chez Farmaline, nous savons que chacun est unique et nous sommes heureux de vous proposer des formules adaptées à vos besoins, y compris en ce qui concerne les modalités de livraison. Vous n’êtes pas souvent chez vous ? Optez pour la livraison au travail ou dans un point-relais de votre quartier. Vous préférez DPD à Bpost ou l’inverse ? Ces deux options sont gratuites dès lors que votre commande dépasse les 29 euros.

Retour gratuit

Rien de plus agaçant que d’apprendre que le retour de votre colis entraîne des frais supplémentaires, et Farmaline le sait. Voilà pourquoi vous avez droit à 30 jours pour changer d’avis et vous bénéficiez d’une garantie « satisfait ou remboursé ». N’oubliez pas de joindre votre bon de commande, cela nous permettra de retrouver facilement votre commande, et donc de vous rembourser plus rapidement bien sûr. D’autres questions ? Notre service clientèle se tient à votre entière disposition par mail, chat et téléphone.

Une entreprise locale

Ce n’est pas pour rien que les délais de livraison sont si rapides ! En effet, Farmaline est plus locale que vous ne l’imaginez. Avec son siège social à Tongres, l’entreprise est fermement implantée sur le sol belge, tandis que notre entrepôt se situe à Venlo. Donc pas de souci à se faire concernant la rapidité de la livraison. Nous sommes proches de nos clients dans tous les sens du terme.

Plusieurs fois couronnée meilleure boutique en ligne de Belgique

Remporter les Webshop Awards par deux fois, ce n’est pas rien ! En 2017-2018, Farmaline a été élue meilleure boutique en ligne dans la catégorie Santé & Bien-Être, titre qu’elle a encore décroché cette année. Notre ambition pour 2020 ? Obtenir cette distinction pour la troisième fois en mettant tout en œuvre pour répondre aux attentes de nos clients.

Des offres imbattables dans chaque newsletter

Vous n’êtes pas encore abonné à notre newsletter ? Vous ne savez pas ce que vous ratez. Chaque e-mail que nous envoyons est rempli d’offres spéciales, de réductions et d’articles gratuits. Cela vous permet d’être au courant des dernières promos sur notre site, et de bénéficier des avantages que nous offrons uniquement à nos clients abonnés. Un bon plan pour toutes celles et tous ceux qui sont à l’affût des bonnes affaires !

La discrétion avant tout

Quand on a fait des achats en ligne, il est parfois difficile d’éviter que les voisins ne sachent précisément ce qu’on a acheté. Pas d’inquiétude, ici aussi Farmaline a pensé à vous. Qu’il s’agisse de médicaments sans ordonnance ou de vos produits de beauté préférés, Farmaline vous garantit que votre commande sera livrée en toute discrétion. Toutes les commandes sont livrées dans des boîtes brunes non marquées où notre logo n’apparaît pas.

Des conseils professionnels sur mesure

Nos conseillers clientèle ne sont pas les seuls à pouvoir vous assister et vous conseiller, nos pharmaciens professionnels sont également là pour vous. Si vous avez une question sur un produit en particulier, vous pouvez toujours les contacter. Notre service clientèle vous mettra en relation. Vous obtiendrez une réponse précise, tenant compte de votre état de santé.

Cet anniversaire, c’est aussi le vôtre !

Ce succès, c’est aussi à vous qu’on le doit. C’est pourquoi, pour fêter ces 11 ans d’histoire partagée, nous avons décidé de récompenser comme il se doit tous nos clients. Découvrez nos 3 produits phares « made in Belgium », et encore beaucoup d’autres, à prix réduits sur Farmaline.be.

Il est encore possible de s’abonner aujourd’hui pour en profiter. Alors ne tardez pas !