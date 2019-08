USA: deux chaînes de fitness visées par des appels au boycott

Deux firmes américaines haut de gamme, spécialisées dans les salles de gymnastique et de vélo en salle, ont tenté jeudi de se démarquer d’une levée de fonds censée être organisée par leur propriétaire au bénéfice de Donald Trump. Equinox et Soul Cycle ont toutes les deux publié des communiqués affirmant qu’elles ne soutenaient pas cette collecte de fonds et que leurs bénéfices financiers n’alimentaient pas l’effort de campagne du président républicain.

Les deux chaînes, connues pour avoir parmi leur clientèle aussi bien des vedettes d’Hollywood que des personnalités comme Michelle Obama, ont été immédiatement visées par des appels au boycottage, propagés sur les réseaux sociaux.

A l’origine de la polémique, un article du Washington Post a révélé que le milliardaire et magnat de l’immobilier Stephen Ross, actionnaire majoritaire d’Equinox et de Soul Cycle, prévoyait d’accueillir vendredi à son domicile des partisans de M. Trump pour une levée de fonds.

Pour un don de 250.000 dollars au comité de réelection de Donald Trump, les participants se voyaient offrir un déjeuner, une place à une table ronde avec le président ainsi qu’une photo.

De nombreux internautes ont réagi en manifestant leur intention d’annuler leur abonnement aux chaînes de maintien en forme, comme par exemple le célèbre mannequin Chrissy Teigen.

source: Belga