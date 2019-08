Trek-Segafredo s’offre les frères Nibali, Vincenzo et Antonio

Trek-Segafredo a confirmé jeudi l’arrivée en ses rangs pour les deux prochaines années des frères Nibali, Vincenzo et Antonio. C’est surtout Vincenzo, le ‘Requin de Messine’, 34 ans, qui retient l’attention avec un passage de Bahrein-Merida à Trek-Segafredo. L’Italien est l’un des sept coureurs du peloton à avoir gagné dans chacun des trois Grands Tours au programme de l’année signant des succès d’étape au Tour d’Italie en 2013 et 2016, au Tour de France en 2014 et au Tour d’Espagne en 2010. Parmi ses 53 victoires professionnelles, Vincenzo compte notamment à son palmarès le Tour de Lombardie en 2015 et 2017 et Milan-Sanremo l’an dernier.

Son jeune frère, Antonio, 26 ans, a un palmarès plus modeste avec une victoire à son actif, soit un succès d’étape au Tour d’Autriche l’an dernier. Antonio Nibali débarque aussi de Barhein-Merida qui avait engagé ensemble aussi les frères en 2017.

Source: Belga