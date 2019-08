Pour le Giec, les objectifs climatiques de l’UE pour 2030 ne sont pas assez ambitieux

«L’Union européenne doit revoir à la hausse d’urgence ses objectifs climatiques pour 2030», a insisté jeudi Climate Action Network (CAN) Europe dans un communiqué diffusé dans la foulée du nouveau rapport du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (Giec) sur l’utilisation des terres agricoles.

«Le nouveau rapport du Giec publié aujourd’hui prouve sans l’ombre d’un doute que l’on ne pourra pas enrayer la crise climatique sans un changement radical de notre production et consommation alimentaires, ainsi qu’une bien meilleure protection des forêts», détaille la coupole qui rassemble des centaines d’associations et d’ONG actives dans la défense de l’environnement.

CAN Europe souligne que le rapport «fournit des preuves scientifiques solides des impacts catastrophiques de la gestion actuelle des terres sur le climat et du potentiel énorme du secteur en matière de réduction des émissions». Au-delà de pratiques agricoles plus respectueuses de la nature, il faut renoncer à l’agriculture industrielle à grande échelle, éliminer le gaspillage alimentaire, réduire la consommation de viande, arrêter la déforestation et restaurer les écosystèmes endommagés, martèle l’organisation.

« Investir dans la protection de la nature »

«Pour mettre fin à la dégradation du climat, nous avons besoin d’un changement rapide et profond du secteur agricole au sein de l’UE, ainsi que de tous les autres secteurs économiques. L’Union doit augmenter rapidement le taux de réduction des émissions dans l’agriculture et investir dans la protection de la nature. Afin de susciter une action immédiate dans ce secteur, en ligne avec l’objectif de 1,5°C, l’UE doit porter son objectif climatique pour 2030 à minimum 65% de réduction des émissions. Le prochain sommet des Nations Unies sur le climat, en septembre, est l’occasion idéale de le faire», estime Wendel Trio, directeur de CAN Europe.

De nombreux agriculteurs européens perdent déjà leur production et leurs revenus en raison de sécheresses fréquentes, d’inondations, de vagues de chaleur et de feux de forêt, forçant déjà certains à abandonner leur pays et leur activité traditionnelle, conclut CAN Europe.