Les Belges à l’étranger – Les Diables Rouges ont déjà beaucoup bougé lors de ce mercato 2019

Dix des vingt-huit Diables Rouges de la dernière sélection de Roberto Martinez, donnée en fin de saison dernière avant d’affronter le Kazakhstan et l’Écosse en vue de l’Euro 2020, ont changé de club lors de ce mercato estival 2019. Et ce nombre, gonflé par les transferts de Romelu Lukaku et Dennis Praet jeudi, pourrait encore augmenter d’ici fin août. Le transfert le plus marquant aura évidemment été celui d’Eden Hazard, arrivé en grande pompe au Real Madrid après sept ans à Chelsea. Le capitaine des Diables, qui a signé jusqu’en 2024 au Bernabeu, pourrait encore passer un cap chez les Merengue sous la direction d’un certain Zinédine Zidane, idole de jeunesse du Brainois.

Autre pierre angulaire du système de Roberto Martinez, Romelu Lukaku a lui quitté Manchester United pour rejoindre l’Italie et l’Inter Milan d’Antonio Conte, désireux de compter ‘Big Rom’ dans son effectif. Malgré un bilan de 42 buts et 13 assists en 96 rencontres à United, l’international belge le plus prolifique de l’histoire (48 buts) n’est jamais réellement parvenu à faire l’unanimité dans les travées d’Old Trafford.

Comme Eden Hazard et Romelu Lukaku, Vincent Kompany et Simon Mignolet ont quitté la Premier League. Ils ont tous les deux opté pour la Belgique, l’un endossant le rôle de joueur-entraîneur au Sporting d’Anderlecht, l’autre devant régler le problème récurent des gardiens au Club de Bruges.

D’autres ont traversé la Manche dans l’autre sens, comme Dennis Praet, Youri Tielemans et Leandro Trossard. Les deux premiers se retrouveront d’ailleurs sous le même maillot à Leicester City après avoir déjà joué ensemble à Anderlecht. Praet arrive en Angleterre après trois saisons abouties à la Sampdoria alors que Tielemans, prêté par l’AS Monaco chez les Foxes lors de la seconde moitié de saison, a déjà convaincu de nombreux observateurs outre-Manche. Quant à Trossard, artisan du titre du KRC Genk la saison dernière, il a forcé un transfert à Brighton après une saison prolifique, garnie de 22 buts et 11 assists toutes compétitions confondues. L’ailier, retenu plusieurs fois par Roberto Martinez, pourrait enfin ouvrir son compteur cap chez les Diables Rouges.

Thorgan Hazard a lui rejoint Axel Witsel au Borussia Dortmund. Progressivement passé devant Yannick Carrasco dans la hiérarchie du Catalan, il a encore franchi un palier. Après avoir compilé 46 buts et 44 passes décisives en 182 matches en cinq ans à Mönchengladbach, il a désormais l’occasion de briller au plus haut niveau européen.

Thomas Vermaelen, arrivé en fin de contrat du côte du FC Barcelone, a opté pour un défi exotique du côté du Japon en s’engageant au Vissel Kobe à 33 ans.

Enfin, le gardien Hendrik Van Crombrugge a quitté la KAS Eupen après six ans de bons et loyaux et services pour s’engager à Anderlecht.

Mais d’autres joueurs, anciens ou proches du noyau national, on aussi changé de club cet été. Comme Laurent Depoitre (1 sélection), qui a quitté Huddersfield pour revenir à La Gantoise où il avait été déterminant dans la quête du titre en 2015.

Dedryck Boyata (16 sélections) a décidé d’abandonner le Celtic pour rejoindre le Hertha Berlin. Evoluer en Bundesliga, à un niveau plus élevé qu’en Écosse, pourrait lui permettre de revendiquer davantage en équipe nationale. Anthony Limbombe (1 sélection), a lui été prêté par le FC Nantes au Standard.

Benito Raman et Dodi Lukebakio, compères d’attaque au Fortuna Düsseldorf la saison dernière où ils ont marqué 10 buts chacun en Bundesliga, ont eux aussi changé d’air. Le premier a été transféré définitivement à Schalke 04, le second est prêté par Watford au Hertha Berlin.

D’ici la fin du mercato, des joueurs comme Michy Batshuayi (Chelsea), Christian Benteke (Crystal Palace), Kevin Mirallas (Everton) ou encore Timothy Castagne (Atalanta) pourraient encore changer d’air, à l’instar de Yannick Carrasco toujours en Chine mais qui n’a pas caché ses envies de retour en Europe à la fin de la défunte saison.

