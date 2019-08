La Belgique devant une mission très difficile de garder sa place au 2e niveau

L’équipe belge d’athlétisme jouera vendredi, samedi et dimanche à Sandnes, en Norvège, sa place en dans la Première Ligue du Championnat d’Europe par équipes (nationales), le 2e niveau derrière la Super Ligue. Le format de la compétition changera à partir de la prochaine édition. Pas moins de quatre nations vont donc être envoyés cette année au niveau inférieur (3e niveau) alors que seule la première, dimanche, sera promue en Super League. Le concept de l’Euro par équipes nationales est simple : chaque pays délègue un athlète dans chaque discipline et obtient des points en fonction de la place dans chaque épreuve. Le classement final se réalise en additionnant les points.

Lors des éditions précédentes, nos représentants avaient réussi à conserver leur place dans cette « First League ».

Cette année, quatre des onze pays seront relégués en « Second League ». Il est donc important de terminer au moins septième. Lors de la précédente édition à Vaasa en 2017, les Belges n’étaient que neuvièmes du classement final.

La Norvège, avec les trois frères Jokob (1500m), Henrik (3000m) et Filip (5000m) Ingebrigtsen et Karsten Warholm (400m et 4X400m) comme piliers, sera le favori à domicile. Les Pays-Bas, qui ont quitté la Super League à l’issue de dernière édition, seront les autres candidats à l’élite.

L’équipe belge pourra compter sur Camille Laus (400m), Renée Eykens (800m), Claire Orcel (hauteur), Fanny Smets (perche), Robin Vanderbemden (200m), Jonathan Sacoor (400m), Isaac Kimeli (3000m), Ben Broeders (perche) et Philip Milanov (disque et balle). Il est difficile de prédire où leur présence apportera notre équipe nationale.

