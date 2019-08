Indonésie: la piste d’un changement de capitale semble se concrétiser

L’Indonésie souhaite déplacer sa capitale vers l’île de Bornéo, que le pays partage avec la Malaisie et Brunei, a laissé entendre le président indonésien Joko Widodo jeudi, via un message posté sur Twitter. Le gouvernement et le parlement quitteraient ainsi Jakarta, l’actuelle capitale située sur l’île de Java. Un tel transfert est évoqué depuis des années, mais le projet semble désormais davantage prendre forme.

Le gouvernement s’est donné pour objectif de désigner une nouvelle capitale pour 2024, année qui correspond à la fin du second mandat présidentiel de Joko Widodo, qui vient d’être réélu.

Les villes envisagées pour accueillir le siège du gouvernement sont Palangkaraya, dans la province de Kalimantan central, et Balikpapan, dans le Kalimantan oriental. Kalimantan est le nom donné par les Indonésiens à l’île de Bornéo.

Jakarta, de plus en plus peuplée et embouteillée, est également régulièrement touchée par des catastrophes naturelles, comme un nouveau séisme il y a quelques jours. Autre constat inquiétant: la capitale s’enfonce littéralement, avec 40% de sa surface qui se situe sous le niveau de la mer, de quoi fournir un terrain propice à de fréquentes inondations.

