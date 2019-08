Europa League – Battu 1-0 par l’Antwerp, l’entraîneur du Viktoria Plzen se veut confiant en vue du retour

Le Viktoria Plzen a livré une prestation en dessous des attentes jeudi soir au Stade Roi Baudouin face à l’Antwerp lors de l’aller du troisième tour préliminaire d’Europa Leauge. Incapables de se créer plus de deux occasions franches, les Tchèques se sont logiquement inclinés 1-0. La contre-performance de Plzen n’a pas entamé les espoirs de qualification de son coach Pavel Vrba qui compte bien sur le facteur ‘maison’ dans une semaine pour rattraper le retard accumulé.

« Avec le soutien de nos supporters, on peut encore redresser la barre. J’en suis convaincu », a-t-il affirmé après la rencontre au Stade Roi Baudouin. « Nous avons vu deux équipes offensives. C’était un beau match à voir avec de belles combinaisons. L’Antwerp s’est imposé et c’est probablement aussi grâce à ses supporters. J’espère que les nôtres pourront reproduire cette ambiance. Ce sera nécessaire pour avancer dans notre parcours. »

Les Tchèques devront toutefois être attentifs à ne pas se précipiter vers le but dans une semaine. « Ce 1-0 n’est pas un bon résultat. On ne peut pas se permettre d’encaisser au retour. On doit se baser sur notre deuxième période de ce soir lors de laquelle nous nous sommes créés quelques opportunités. En première mi-temps, l’Antwerp nous a mis sous pression. On a débuté avec du respect pour l’adversaire car il sortait de deux victoires 4-1 consécutives. »

Source: Belga