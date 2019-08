Deceuninck-Quick Step avec Gilbert, Jungels et Stybar au Binckbank Tour

Deceuninck-Quick Step aborde, lundi à Beveren, le Binckbank Tour cycliste (WorldTour) avec une équipe très expérimentée. Les leaders en seront Philippe Gilbert, le Luxembourgeois Bob Jungels et le Tchèque Zdenek Stybar.

Ce trio a déjà connu un grand succès au printemps avec des victoires dans le circuit Het Nieuwsblad (Stybar), Kuurne-Bruxelles-Kuurne (Jungels), E3 Harelbeke (Stybar) et Paris-Roubaix (Gilbert). Le sprinter colombien Alvaro Hodeg et les précieux équipiers Tim Declercq, Iljo Keisse et Florian Sénéchal complètent l’effectif du « Wolfpack ».

« Comme toujours dans le Binckbank Tour, nous avons un parcours difficile devant nous », a estimé le directeur sportif Tom Steels. « La courte étape des Ardennes de jeudi (96,2 km dans et autour de Houffalize, ndlr) sera très difficile, à plein régime dès le départ, et pourrait avoir un impact important sur le classement général. Toutefois, je pense que ce classement ne sera décidé que lors de la dernière étape dimanche à Grammont. Avec Philippe, Bob et Styby, on peut viser la victoire finale, Alvaro peut tenter sa chance au sprint. »

Sélection de Deceuninck-Quick Step:

Tim Declercq (BEL), Philippe Gilbert (BEL), Alvaro Hodeg (Col), Bob Jungels (Lux), Iljo Keisse (BEL), Florian Sénéchal (Fra), Zdenek Stybar (Tch)

Source: Belga