A Grammont, une dizaine d’enfants contaminés par des éruptions cutanées

Les locaux de la garderie De Speeldoos à Grammont (Flandre orientale) vont être récurés après qu’une dizaine d’enfants eut été atteint d’éruptions cutanées d’origine inconnue, a indiqué jeudi soir l’administration communale. Une dizaine d’enfants pris en charge par l’accueil extrascolaire ont été infectés par une éruption cutanée. Les symptômes sont des cloques rouges qui éclatent au bout d’un moment et ensuite la formation d’une croûte.

On a d’abord cru qu’ils étaient atteints d’impétigo ou de varicelle, mais la cause de l’infection n’est pas encore connue. Le risque de contagion chez les enfants est très grand car ils entrent souvent en contact en jouant ou en faisant du sport.

La garderie est fermée pour deux semaines pour des congés annuels. Cette période sera mise à profit afin de récurer et désinfecter les locaux et le matériel.

Source: Belga