Un papy appelle la police par erreur, elle trouve 100 armes chez lui

Un septuagénaire canadien qui pensait avoir composé le numéro des renseignements a en fait appelé la police, qui a découvert à son domicile puis confisqué une centaine d’armes à feu mal entreposées.

Les officiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC, police fédérale) ont annoncé mercredi avoir découvert deux jours plus tôt 94 fusils et six pistolets dans cette résidence située à Chebogue, dans la province de Nouvelle-Ecosse (est). Le propriétaire, âgé de 73 ans, détenait les armes légalement mais ne les avait pas entreposées de façon réglementaire, démontées ou rangées dans un casier verrouillé: elles ont donc été confisquées et l’homme a été brièvement arrêté.

Il voulait joindre les pages blanches

La police fédérale s’est rendue lundi au domicile de l’homme par précaution, afin de s’assurer de sa sécurité, bien qu’il ait expliqué son erreur au téléphone. Il avait composé le 911, numéro de la police, alors qu’il voulait joindre le 411, les pages blanches. La politique de la GRC est en effet de se déplacer à chaque appel, même en cas de faux numéro ou si quelqu’un raccroche: il peut par exemple s’agir d’une personne blessée incapable de parler, ou d’une personne directement menacée et n’étant pas libre de ses paroles, a expliqué à l’AFP Jennifer Clarke, porte-parole de la GRC de Nouvelle-Ecosse.

Une fois sur place, les agents ont rapidement repéré les armes. « Elles étaient bien en vue. Dès que nos agents sont entrés, ils les ont remarquées », selon le caporal Clarke. L’homme a été remis en liberté en attendant une comparution devant le tribunal de Yarmouth le 5 octobre prochain, selon la police.