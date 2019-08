PHOTOS. Shy’m : ce nouveau look sexy qui divise ses fans

La chanteuse s’est affichée sur Instgram dans une nouvelle tenue sexy qui est loin de faire l’unanimité parmi ses fans. « Vulgaire !» « Trop maigre ! » Ses derniers selfies ont fait l’objet de vives critiques.

« C’est quoi ce look ? » se demande un internaute en découvrant la nouvelle photo postée par Shy’m. La chanteuse a pourtant l’habitude de nous surprendre avec ses tenues originales, ses looks sensationnels et anticonformistes.

Mais visiblement, les derniers selfies publiés par Shy’m ne font pas l’unanimité, même auprès de ses fans.

« C’est tellement vulgaire »

Sur ses photos, on la voit vêtue d’une brassière noire, par-dessus laquelle elle porte un harnais. Certains internautes se sont évidemment empressés de le comparer à « un harnais SM ». D’autres l’ont jugé « tellement vulgaire ». L’un d’entre eux a même interrogé « C’est quoi ces fringues mi SM – mi gothique ? Ton style part en co****** grave ces temps-ci ».

Quelques commentaires plus loin, on peut lire « Je te suivais parce que tu étais l’une des artistes qui n’était pas vulgaire, mais finalement toi aussi tu as besoin de ça, dommage ».

Pourtant, le harnais fait partie de ces nouvelles tendance mode, apparues à la suite de la Fashion Week. En effet, le harnais, décliné sous toutes ses formes, fait son apparition sur les tapis rouge et les podiums depuis le début de l’année.

« Trop maigre »

Au-delà de cette prétendue vulgarité, de nombreux fans ont critiqué Shy’m sur son physique : « Tu es trop maigre Shy’m, c’est pas très beau, pourtant je t’aime beaucoup ». À côté de ceux qui critiquent sa corpulence, cette maigreur a aussi soulevé l’inquiètude de certains fans de la star.

À côté de tous ces commentaires, Shy’m a, comme à son habitude, récolté des dizaines et des dizaines de compliments. Heureusement, face aux critiques, elle peut compter sur une armée de fans, toujours aussi fidèles après tant d’années, qui se sont empressés de prendre sa défense. Et de souligner qu’après tout, la star s’habille tout de même comme elle l’entend.