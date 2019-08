Brad Pitt a lui aussi « croisé des prédateurs » à Hollywood

Abordant la question brûlante du harcèlement sexuel, la superstar est revenue sur ses débuts au cinéma, révélant avoir lui aussi « croisé des prédateurs » dans le milieu.

Actuellement à l’affiche du dernier Tarantino « Once Upon a Time… In Hollywood », Brad Pitt a évoqué la question du harcèlement sexuel lors d’une interview accordée au magazine Gala, dans les kiosques ce jeudi.

« Lorsqu’on débute et qu’on a besoin de travailler, on est plus vulnérable, c’est là qu’on risque de se retrouver dans des situations délicates », explique le comédien dans les pages de Gala.

S’il précise avoir eu la chance de fréquenter « des gens bien et intelligents », il confie tout de même avoir lui aussi « croisé des prédateurs » dans cette industrie. « Mais je n’oserais surtout pas me comparer à ce qu’ont vécu les acteurs ou actrices qui ont témoigné ces derniers mois » souligne Brad Pitt.

La question des agressions et du harcèlement sexuel est un sujet brûlant depuis l’affaire Harvey Weinstein. Ce producteur d’Hollywood avait fait l’objet de nombreuses accusations de violences et harcèlement sexuel. Ces révélations avaient encouragé de nombreuses victimes à prendre la parole pour dénoncer leurs agresseurs et harceleurs, dans le milieu du cinéma comme ailleurs.

Brad Pitt avait menacé de « tuer » Weinstein

Brad Pitt avait d’ailleurs lui aussi confronté Weinstein, rapporte le Vanity Fair. À l’époque, il était en couple avec Gwyneth Paltrow. L’actrice, de 22 ans au moment des faits, avait subi une tentative d’agression de la part de Weinstein. Gwyneth Paltrow résite, s’enfuit et s’empresse de tout raconter à son compagnon.

À l’occasion d’une première où ils étaient tous deux présents, Brad Pitt a confronté le producteur : « si jamais tu la mets mal à l’aise encore une fois, je te tue » avait menacé le comédien.

En évoquant ce souvenir lors d’une interview, Gwyneth Paltrow ajoutait : « c’était fantastique. Il s’est servi de sa célébrité et de son pouvoir pour me protéger, à l’époque où je n’avais ni l’un ni l’autre », se souvient l’actrice.