VIDEO. Une Youtubeuse publie par inadvertance des rushs où elle bat son chien

Brooke Houts, une Youtubeuse américaine aux 340.000 abonnés, est actuellement dans la tourmente. Alors qu’elle se filmait en train de faire une blague à son chien, on la voit sur plusieurs extraits le frapper violemment, le pousser, voire lui cracher dessus, selon certains. Si la jeune femme a longuement réagi, une enquête de police a été ouverte.

A l’origine, Brooke Houts souhaitait montrer à sa communauté toute la complicité qui existe entre son chien Sphinx et elle. Régulièrement, elle publie des vidéos dans lesquelles on la voit particulièrement proche de l’animal. Cette fois-ci, elle avait installé un film plastique à la place d’une porte pour que son doberman soit confus et s’emmêle les pinceaux.

Le canular était censé amuser ses quelques 340.000 abonnés, mais l’effet a été tout autre. En effet, dans les différents extraits de la vidéo, qui a désormais été supprimée, on la voit maltraiter son chien. Si ces rushs ont été publiées par inadvertance, elles n’en restent pas moins choquantes pour de nombreux internautes. On peut la voir hurler sur son chien, mais elle ne s’arrête pas là puisqu’elle le frappe, le pousse et semble carrément cracher dessus.

Elle répond à sa communauté fâchée

Face à la colère de ses abonnés, qui l’accusent purement et simplement de maltraitance animale, elle a souhaité clarifier la situation, expliquant qu’elle n’était pas dans une bonne période pour le moment. « Si cela n’excuse pas mon comportement, j’estime qu’il est important de le prendre en considération pour comprendre les images », a-t-elle indiqué.

To everyone who has been commenting on my social media as of recently: pic.twitter.com/gnxUbfVHdf — b (@brookehouts) August 7, 2019

« Je présente mes excuses à tous ceux qui ont pu être affectés par ce montage. Je n’aurais pas dû agir de la sorte et me montrer agressive avec Sphinx. Ceux qui me connaissent savent l’amour qui nous unit. Evidemment, je n’ai jamais craché sur mon sien même si ça peut y ressembler. Je vous explique tout l’amour qu’il y a entre nous non pas pour me justifier, mais bien pour que vous compreniez notre quotidien, qui ne ressemble pas à ce que j’ai montré », conclut la jeune femme.

Ses excuses ne semblent pas convaincre ses abonnés qui, en commentaires, continuent à dézinguer la jeune femme. La police a, quant à elle, décidé d’ouvrir une enquête.