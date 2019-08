Ne tentez pas d’agrandir votre pénis avec la technique du Jelqing

Depuis la nuit de temps, les hommes tentent, en vain, d’allonger ou d’élargir leur pénis. Mais toutes les techniques ne sont pas bonnes à essayer, loin de là. Sexologues et urologues s’inquiètent d’un nouveau phénomène, le Jelqing.

Connaissez-vous le Jelqing ? Il s’agit d’une petite astuce que les ados s’échangent sur les forums et les réseaux sociaux et qui est censé allongé le pénis. Concrètement, lorsque le pénis est en semi-érection, il faut former un cercle avec son pouce et son index, entourer la base du pénis et remonter jusqu’à l’extrémité de celle-ci en tirant très fort. Il faut répéter cette procédure plusieurs fois pendant de longues minutes.

« J’ai testé perso, j’ai pris 2 cm en trois mois, puis j’ai arrêté. Ça fait quelques années, j’ai gardé 1 cm sur les 2 cm pris », témoigne ainsi un utilisateur sur le forum jeuxvideo.com et dont les propos ont été repérés par francetvinfo.



Le Jelqing ou le fait de « traire » le pénis

Mais il y a un hic. Non seulement cette technique ne fonctionne absolument pas mais en plus, elle est dangereuse. Le 31 juillet dernier, la très sérieuse Société Internationale de Médecine sexuelle (ISSM) a tiré la sonnette d’alarme. « Parfois, le Jelqing est comparé au fait de ‘traire’ le pénis. Certains hommes font ça pendant jusqu’à 20 minutes. Il n’existe aucune preuve scientifique que cette technique marche et elle peut entraîner la formation de cicatrices, de douleurs et de déformations », écrit l’ISSM sur son site Internet.

« C’est fragile un pénis, soyez doux »

Le docteur Gilbert Bou Jaoudé du Centre d’Etudes et de Traitements des Dysfonctions Sexuelles et du Couple a repris la mise en garde de l’ISSM sur Twitter. « C’est fragile un pénis, soyez doux », a rappelé le médecin français aux internautes. « S’il existait une technique efficace pour augmenter la taille du sexe des hommes, elle serait connue », a ajouté le spécialiste à Sciences et Avenir.

Vous connaissez le JELQ? Ça consiste à tirer sur le pénis en semi-érection en faisant des mouvements comme pour "traire" dans l'espoir de l'allonger C'est fragile un 🍆 soyez doux! L'avis de la société internationale de méd sexuelle 👇#lataillecompte #smallisbeautifull https://t.co/lMePnYuRYT — Gilbert Bou Jaoudé (@DrGilbertBJ) July 31, 2019

En mai dernier, une étude scientifique révélait que la déception était souvent de taille pour les hommes qui se sont fait opérer pour un élargissement du pénis. Coûteuses et dangereuses, ces opérations déçoivent souvent les patients. Pire, certains se retrouvent avec un pénis plus petit.