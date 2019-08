L’Uruguayen Diego Forlan, meilleur joueur du Mondial 2010, prend sa retraite à 40 ans

L’Uruguayen Diego Forlan, ancien buteur de Manchester United, Villarreal, de l’Atlético Madrid et de l’Inter Milan, a annoncé sa retraite. Il estime ne plus être compétitif à 40 ans. « J’ai décidé d’arrêter de jouer au football de manière professionnelle », a déclaré le buteur qui évoluait dernièrement à Kitchee SC, en D1 de Hong Kong. « On m’a récemment encore proposé de jouer, je cherchais des excuses mais je n’étais plus compétitif et c’était devenu trop difficile », a-t-il confié à la chaîne de télévision uruguayenne Teledoce.

En 2015, Forlan avait pris sa retraite internationale après 112 sélections (36 buts). Avec l’Uruguay, il a notamment remporté la Copa America en 2011 et fini 4e du Mondial 2010 où il a été élu meilleur joueur du tournoi.

En club, il a été sacré vainqueur en Europa League avec l’Atlético Madrid (2010) et champion d’Angleterre avec Manchester United (2003).

