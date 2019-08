Inondations en Sierra Leone: au moins 7 morts et 8.000 sans-abri en 6 jours

Au moins sept personnes sont mortes en Sierra Leone et 8.000 s’y retrouvent sans abri à la suite d’inondations provoquées par des pluies torrentielles qui s’abattent sur ce pays d’Afrique de l’Ouest depuis vendredi, a annoncé mercredi un responsable de la sécurité nationale. En août 2017, des inondations, des coulées de boue et un glissement de terrain gigantesque avaient fait un millier de morts et disparus en Sierra Leone.

« Nous pouvons confirmer la mort de sept personnes, tandis que 8.000 autres ont été sévèrement affectées par les inondations à Freetown et dans d’autres parties du pays depuis vendredi », a déclaré John Vandy, directeur du Bureau de la sécurité nationale chargé des gestions de crise.

Il a précisé que la majorité des victimes sont des habitants « des bidonvilles et des régions marécageuses ».

Les pluies qui s’abattent sur la Sierra Leone ont touché la capitale Freetown, mais également d’autres villes comme Tombo, Kailahun, Pujehun et Blama, a-t-il précisé.

« Ma maison, reconstruite après un récent incendie dans le bidonville de Kroobay (l’un des plus grands de Freetown), a été emportée » par les eaux, a raconté Ya Marie Sesay, une mère célibataire de 19 ans. « Nous avons tout perdu dans les inondations et seuls des membres de notre famille nous aident pour le moment », a-t-elle affirmé.

Le gouvernement, en partenariat avec des pays et organisations donateurs, est en train d’évaluer les dégâts et de distribuer de l’aide pour les personnes les plus touchées, selon le Bureau de la sécurité nationale.

De fortes pluies sont encore prévues dans les jours à venir, selon les services de la météo nationale, et le gouvernement a conseillé aux personnes vivant dans les zones les plus à risque de quitter leurs domiciles.

