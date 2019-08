Hendrik Van Crombrugge à Anderlecht: « Le moment idéal pour franchir le pas »

Arrivé au Lotto Park tout droit depuis Eupen le 1er août, Hendrik Van Crombrugge a déjà joué son premier match sous les couleurs du RSC Anderlecht lors du partage des Bruxellois contre Mouscron le weekend dernier (0-0). Présenté mercredi à la presse, le gardien de but de 26 ans s’est déclaré simplement très fier et content d’être Anderlechtois. « C’était le pas idéal à faire dans ma carrière. » Alors qu’il a débuté le championnat avec les Pandas fin juilet, Van Crombrugge a vu son transfert rapidement conclu. « Mon agent a reçu un coup de téléphone et 72 heures plus tard c’était fait », a déclaré le Louvaniste en conférence de presse dans les travées du Lotto Park.

Van Crombrugge, qui a paraphé un contrat de quatre ans avec le Sporting bruxellois, est revenu sur sa première contre Mouscron. « La pression est forcément différente car l’attention médiatique est tout autre. Mais j’ai abordé la rencontre comme d’habitude. Vincent Kompany est venu me parler et m’a dit de faire ce dont j’étais capable. Je suis très content d’avoir d’ailleurs réalisé une clean sheet, cela ne m’est pas souvent arrivé à Eupen », a-t-il rigolé.

Arrivé à Anderlecht notamment pour la qualité de son jeu au pied, le portier a expliqué avoir beaucoup travaillé cet aspect au sein du club germanophone. « Nous avions un staff espagnol, issu du Barça. Leur jeu était basé sur la construction au pied », a-t-il expliqué.

Après six saisons et 179 matches pour Eupen, Van Crombrugge franchit une étape cruciale dans sa carrière, « un transfert qui représente beaucoup » pour lui. « En six ans, j’ai refusé des propositions de l’étranger. Je ne voulais pas bruler les étapes. C’était désormais le moment idéal pour franchir le pas. »

Vendredi, le portier devrait signer une deuxième titularisation de rang contre Malines lors de la 3e journée. « Je suis content d’avoir pu disposer d’une semaine complète pour préparer cette rencontre. Les conditions sont idéales », a-t-il ponctué.

Hendrik Van Crombrugge, passé notamment par les équipes de jeunes du Standard, a effectué ses débuts en D1 en 2011 à Saint-Trond, qu’il a quitté pour Eupen en 2013. Il avait été appelé par Roberto Martinez en équipe nationale en mai dernier.

