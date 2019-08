Europa League – Pour Pavel Vrba (Viktoria Plzen): « Jouer à Bruxelles est un désavantage pour l’Antwerp »

Jeudi soir, lors du match aller du troisième tour de qualification de l’Europa League, l’Antwerp recevra Viktoria Plzen au Stade Roi Baudouin à Bruxelles. Le Bosuil n’est pas agréé pour les coupes d’Europe. « Et c’est un désavantage pour l’Antwerp », a affirmé Pavel Vrba, l’entraîneur de Viktoria mercredi à la veille du duel aller du troisième tour préliminaire de l’Europa League. « A cause de ce déménagement, ils ont probablement vendu moins de billets et il y aura moins d’ambiance. Cependant, c’est toujours un adversaire fort. J’ai vu leurs matches. Ils ont de bons attaquants, ils jouent offensivement et nous devrons essayer de les bloquer. »

Pavel Vrba et Viktoria Plzen ont déjà été invités au Stade Roi Baudouin en 2012. Ils se sont inclinés 2-1 face à Lokeren lors des barrages de l’Europa League, mais une victoire 1-0 au match retour leur a permis de poursuivre leur campagne grâce au but inscrit en déplacement. « Je me souviens très bien de ce match contre Lokeren, il faisait très mauvais. Malgré la défaite, nous nous nous sommes qualifiés. J’en garde donc de bons souvenirs », a ajouté l’entraîneur tchèque.

Source: Belga