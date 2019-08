Une dog-sitter filmée en train de jeter la chienne qu’elle était censée garder

Alors qu’elle était censée s’occuper d’une chienne, une dog-sitter a été filmée en train de jeter violemment l’animal à même le sol.

Aux Etats-Unis comme ailleurs, de plus en plus de personnes font appel au service d’un dog-sitter, c’est-à-dire une personne qui vient s’occuper de votre chien le temps d’une journée ou d’une soirée. Parmi ceux-ci, Amanda Roy et son mari, deux habitants de Victorville, en Californie.

Jusque-là, rien d’anormal. Sauf que le couple a reçu une alerte de sécurité venant des caméras situées à l’intérieur de leur maison. Dans cette vidéo, on peut voir la dog-sitter prendre la chienne, nommée Lucy, avant de la jeter violemment sur le sol, comme le rapporte la chaîne WABC-TV.



« Cela me brise le coeur »

En voyant ces images, le mari d’Amanda a directement communiqué avec la dog-sitter via le système de sécurité de la maison. Cette dernière s’est excusée et heureusement Lucy s’en sort sans égratignure. « Cela me brise le coeur car la raison pour laquelle on fait appel à une dog-sitter est qu’on aime nos animaux », témoigne Mme Roy à WABC-TV.

L’entreprise se trouvant derrière la dog-sitter a de son côté expliqué « étudier cet incident très sérieusement » tout en promettant de rembourser tous les frais médicaux liés à cette affaire. La dog-sitter n’apparaîtra quant à elle plus sur leur site.