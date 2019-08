L’accouplement des hérissons dérange des quartiers entiers d’Allemagne

Vous n’avez jamais entendu des hérissons faire l’amour? Quelle honte! N’attendez plus et rendez-vous en Allemagne où ceux-ci sont apparemment particulièrement coquins. Ce phénomène, causant des nuisances sonores importantes, a d’ailleurs un nom, celui du « igelsex ». Cela peut sembler amusant, mais les secours comme les habitants ne le voient plus vraiment du même oeil…

En Allemagne, la police est régulièrement appelée en renforts pour des nuisances sonores causées par des hérissons en train de s’accoupler. Ces animaux nocturnes font partie des plus bruyants, avec entre autre les cigales, les grenouilles et les crevettes caridiennes. Selon un expert en hérissons de la faculté vétérinaire de l’Université Ludwig Maximilian de Munich, « les hérissons grognent fort pendant le rituel d’accouplement qui dure des heures et les mâles font le plus de bruit ».

Le hérisson a en fait une gamme assez variée de sons, qui va du souffle, au sifflement, en passant par les grognements et des cris assez forts. Ils sont d’ailleurs souvent confondus avec des hommes déséquilibrés ou en détresse. Leur période de reproduction s’étale du mois d’avril au début du mois de septembre, une période particulièrement longue donc pour les Allemands.

Des faits divers réguliers

Il arrive donc régulièrement que les quotidiens locaux et nationaux relaient des faits divers liés à ce phénomène. Récemment, un quartier avait appelé en masse la police d’Augsbourg pour cause de nuisances sonores. Les voisins avaient entendu des bruits suspects dans la plaine de jeux et une lumière de sécurité s’était allumée. Une patrouille avait donc été dépêchée sur place, ne pouvant que constater l’accouplement de deux hérissons.

Néanmoins, les experts vétérinaires insistent auprès des secours pour qu’ils n’interviennent pas et qu’ils laissent les hérissons se reproduire en paix. Leur population dans les villes aurait chutée de manière dramatique et il est donc important de ne pas les interrompre. Ils précisent toutefois qu’une observation discrète ne leur portera pas préjudice.