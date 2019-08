Un gigantesque astéroïde va « frôler » la Terre ce 10 août

Il file à plus de 16.800 km/h et plus grand que l’Empire State Building. Repéré par Centre d’études des objets célestes proches de la Terre, un gigantesque astéroïde va passer à quelques millions de kilomètre de la Terre ce samedi 10 août.

Un astéroïde baptisé « 2006 QQ23 » passera tout près de la Terre ce samedi 10 août. Mesurant jusqu’à 570 mètres de diamètre et avançant à une vitesse de plus de 16.000 km/h, l’astéroïde passera à 0,049 unité astronomique (ua) de la Terre. Si cette distance est proche en terme astronomique, elle représente tout de même 7,4 millions de kilomètres.

Et même si « 2006 QQ23 » est classé par la NASA parmi les « objets potentiellement dangereux » (PHO – Potentially Hazardous Object en anglais), son passage près de la Terre ne représente aucun danger, du moins pour cette fois. En effet, comme tous les astéroïdes de plus de 140 m de diamètre qui passent à moins de 0,05 ua de la Terre, celui-ci, comme 1.700 autres, est suivi de près par la NASA.

Pour ce samedi 10 août, les scientifiques indiquent qu’il n’y a pas vraiment de quoi s’inquiéter. Selon Lindley Johnson et Kelly Fast, deux experts du Bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA, des astéroïdes de cette taille « frôlent » la Terre environ six fois par an et les impacts avec notre planète ne se produisent qu’une fois tous les deux ou trois siècles. En réalité, les astéroïdes les plus dangereux sont ceux qui n’ont pas été identifiés par la NASA. « Ce sont ceux que nous ignorons qui nous préoccupent », a indiqué la scientifique Kelly Fast à CNN.