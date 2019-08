Quand une passagère d’EasyJet se retrouve avec un siège… sans dossier

Un twitto a publié un cliché d’une dame assise sur un siège sans dossier sur un vol EasyJet reliant le Royaume-Uni à la Suisse.

Matthew Harris a publié sur Twitter une photo pour le moins surprenante. Sur son cliché a priori banal, on peut apercevoir des personnes dans un vol reliant Luton au Royaume-Uni à Genève. Sauf qu’en regardant de plus près, on constate que deux sièges n’ont tout simplement pas de dossier! « EasyJet bat Ryanair avec des sièges sans dossier (…). Comment peut-on permettre cela? », se demande Matthew Harris.

Hi Matthew, thanks for bringing this to our attention, before we can investigate this could I ask you to remove the photograph & then DM us more info regarding this, so we can best assist you. Ross https://t.co/Qq2zhBAizh — easyJet (@easyJet) August 6, 2019

Très vite, la twittosphère s’est emballée. Il n’a fallu que quelques minutes pour que la compagnie lui réponde, affirmant qu’elle enquêtait sur cette affaire. EasyJet a également demandé à Mr Harris de supprimer la photo polémique, sans succès.

I have the following update: No passengers were permitted to sit in these seats as they were inoperative awaiting repair. Safety is our highest priority and easyJet operates its fleet of aircraft in strict compliance with all safety guidelines. – Dan — easyJet (@easyJet) August 6, 2019

Un peu plus tard, la compagnie expliquera qu’aucun passager ne pouvait s’asseoir sur ces sièges car ils étaient en réparation. « La sécurité est notre priorité absolue et EasyJet exploite sa flotte d’avions dans le plus strict respect de toutes les consignes de sécurité ».

Dans un second tweet, Mr Harris conclura l’affaire en expliquant que la dame en question a été placée sur un siège vide au moment du décollage. « Je me demande ce qu’il se serait passé si l’avion était plein », s’interroge-t-il cependant.