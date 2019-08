Indignation en Amérique : des policiers à cheval emmène un homme noir menotté au bout d’une corde

Le chef de la police d’une ville du Texas s’est excusé face à l’indignation suscitée par une photo de deux de ses agents escortant un Noir tenu par une corde alors qu’eux-mêmes montaient à cheval.

De nombreux internautes ont été choqués par cette photographie devenue virale, évoquant selon eux l’époque abhorrée des lynchages dans l’Amérique esclavagiste.

This is just sickening and uncalled for.

This young black man was put on a leash while handcuffed between two mounted horses in Galveston, Texas.

This invokes painful imagery of slave catchers and runaway enslaved Africans. pic.twitter.com/ZHEmyCYbUE

— zellie (@zellieimani) August 6, 2019