Jupiler Pro League – Le défenseur brésilien Tuta (Francfort) loué une saison à Courtrai

Courtrai a enregistré ce mardi l’arrivée du défenseur central brésilien Tuta qui est prêté par le club allemand de l’Eintracht Francfort, a confirmé mardi soir la formation de Bundesliga.

Âgé de 20 ans, Tuta est prêté au club flandrien jusqu’au terme de la saison sans option d’achat. Le Brésilien évoluait dans l’équipe B du FC Sao Paulo jusqu’en janvier dernier avant de rejoindre Francfort où il n’a jamais été aligné en championnat.

« Tuta travaille énormément depuis six mois sur et en dehors du terrain. C’est important pour lui d’accumuler du temps de jeu », a déclaré Fredi Bobic, le directeur sportif de Francfort.

Courtrai présente un bilan d’un point sur six en championnat après sa défaite en ouverture à Genk (2-1) et un partage contre Charelroi (1-1), samedi dernier.

Source: Belga