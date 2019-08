Une famille d’influenceurs vend une poupée « reborn » de leur dernier enfant

Bad buzz pour la famille Ingham, qui cartonne habituellement sur Youtube avec plus d’un million d’abonnés. Ils ont laissé plus d’un follower perplexe en faisant la promotion d’un produit qui sort de l’ordinaire : une poupée ultra réaliste, la réplique exacte de leur bébé, dernier venu dans la famille.

Les influenceurs promeuvent des produits de toutes sortes sur Instagram, ce n’est pas nouveau. Cosmétiques, mode, restauration, services… Tous les marchés s’emparent de cette nouvelle tendance marketing hyper efficace. Parfois même les secteurs les plus étonnants. Et les instagrammeurs, de leur côté, sautent bien souvent sur les occasions de telles collaboration dès qu’elles se présentent.

Les Ingham ne font pas exception. À travers des vlogs quotidiens, Chris et Sarah Ingham, parents de quatre enfants, dévoilent leur vie de famille à leurs 1,2 millions d’abonnés sur Youtube. Cette famille britannique d’influenceurs, très suivie au Royaume-Uni, a laissé leur communauté particulièrement perplexe après l’annonce d’une « grande nouvelle » concernant leur dernier enfant, Jace.

Âgé de seulement trois mois aujourd’hui, Jace Ingham (dont la naissance a bien entendu été diffusée sur Youtube) est déjà une star sur Instagram. Son propre compte comptabilise près de 50.000 abonnés. Mais ce n’est pas tout…

Le petit Jace a désormais une poupée « reborn » à son effigie, le représentant alors qu’il n’avait que deux semaines.

Les poupées reborn sont des poupées ultra réalistes, de grande qualité, créées pour ressembler comme deux gouttes d’eau à un vrai bébé. Impressionnantes de réalisme, elles sont souvent utilisées, par exemple, par les mères qui ont vécu une fausse couche ou des parents qui traversent le deuil d’un enfant.

En collaboration avec Mary Shortle, un magasin de poupées spécialisé dans les reborn, la famille Ingham a lancé sa propre poupée Jace, réplique de leur dernier petit.

Peinte à la main, elle est du poids et de la taille d’un vrai bébé de deux semaines. En édition limitée à 250 exemplaires, cette poupée se vend pour la modique somme de… 279£, soit près de 300€.

Le package complet (au prix de 380€) inclut des tenues pour le bébé, notamment un T-shirt dessiné par la grande sœur de Jace, Esme. Celle-ci vous laisse également une note avec quelques instructions pour prendre soin de « votre » bébé Jace. Vous trouverez aussi dans votre panier un « certificat de naissance » signé par le magasin et la famille. Cerise sur le gâteau, tous les détenteurs de poupées Jace auront l’opportunité d’assister à une « tea party » avec les Ingham au complet, dont le vrai Jace.

Cette commercialisation a laissé les abonnés particulièrement mitigés. « Imagine découvrir un jour que t’es parents ont vendu en ligne, à l’époque, une poupée de toi nouveau-né pour 300€ », écrit un internaute.

« Je vous aime bien les gars, mais c’est carrément bizarre » note une de leurs followers. « Ça fait des années que je les suis et franchement je trouve ça étrange et carrément flippant » ajoute une autre. Ou encore « Ça me semble vraiment inapproprié de vendre une poupée qui ressemble à ton enfant. Assez perturbant. J’ai toujours voulu une reborn, mais jamais une qui ressemble à l’enfant de quelqu’un d’autre ! »

It’s a big yikes from me with regards to that Ingham family doll and they’ve even managed to creep out their own fanbase. These are the comments on their announcement video. pic.twitter.com/XJgCHX04vl

