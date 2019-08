Pourquoi vous ne devriez pas envoyer de pénis en chocolat à votre ex

Un Texan risque six mois de prison et 2.000$ d’amende pour avoir envoyé un pénis en chocolat au compagnon de son ex.

Le site Dick at Your Door vous connaissez? Il s’agit d’un site permettant d’envoyer anonymement un pénis en chocolat à n’importe quelle personne dans le monde. Récemment, sans être explicitement cité, il s’est retrouvé au cœur d’un procès. Pour cause, un certain Thomas Roy Gourneau a envoyé il y a deux ans un de ces « cadeaux » à celui qui était l’ex-mari de sa petite amie de l’époque.

Sauf que ce dernier était employé au bureau du shérif du comté de McLennan. La blague ne lui ayant visiblement pas plu, il a décidé de retrouver le petit farceur qui lui a envoyé ce colis avant de porter plainte. L’envoi, censé être anonyme, ne l’est en effet plus si le cadre est « illégal » où s’il est question de harcèlement, précise le site de Dick at Your Door.

Et c’est bien de harcèlement qu’il est question ici, selon le témoignage de la victime qui affirme que ce « cadeau » n’est que le dernier d’une longue série. « Nous avons traité ce cas comme tous les autres cas. Si une personne est harcelée et qu’il y a un moyen d’arrêter le harcèlement, nous l’utilisons », a confié le shérif du district au site Waco Tribune-Herald.

Fin 2018, un accord avait été proposé à Thomas Gourneau pour éviter toute poursuite pénale. Très vite refusé par le principal intéressé, l’affaire se réglera donc au tribunal ou Mr Gourneau risque six mois de prison et 2.000$ d’amende. Une perspective qui amuse l’avocat de l’accusé, Cody Cleveland. « Quelle est sa taille? Aurait-il (la victime, ndlr) préféré de la vanille à la place du chocolat? Il devra expliquer au jury pourquoi il s’agit d’un crime (…). Je pense que le jury estimera qu’il s’agit d’une immense perte de temps », conclut-il.