À Rome, le recyclage de bouteilles en plastique permet de prendre le métro gratuitement

1 Milione di bottigliette riciclate in un anno

Arrivare a oltre 1 milione di bottigliette di plastica riciclate nelle stazioni metro di Roma in un anno. Questo il nostro obiettivo per la campagna +Ricicli+Viaggi di Atac. Riciclare non è mai stato così semplice e divertente con queste speciali macchinette. Lo ricordo le potete trovare a Cipro metro A, Piramide metro B e San Giovanni metro C. Con due semplici App MyCicero e Tabnet accumuli bonus sul tuo cellulare: più bottigliette recuperi e più hai diritto a sconti sul biglietto. Un metodo innovativo e facile che piace a tutti. Lo dimostrano i numeri: più di 20mila bottigliette riciclate in pochi giorni. E il dato è destinato a crescere. Insomma un piccolo successo. Le buone pratiche per la differenziata si compongono di tanti comportamenti, anche iniziative come queste aiutano a promuovere la cultura del riciclo.

