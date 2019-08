VIDEO. Un village français envahi par des centaines de milliers de punaises

C’est la panique pour les habitants de Chavanoz depuis déjà 4 jours. Des punaises dites « de céréales » ont littéralement envahi un lotissement de ce petit village français. Présentes par centaines de milliers, elles prolifèrent sans pour autant piquer ou détruire ce qu’elles trouvent sur leurs passages. Cette présence massive est toutefois extrêmement gênante pour les locaux.

Un lotissement de Chavanoz, en Isère, subit l’envahissement de centaines de milliers de punaises depuis le 2 août. Celles-ci grouillent dans les jardins, proligèrent en haut des murs et vont même jusqu’à entrer dans les maisons. Cela concerne une dizaine de maisons ainsi qu’une entreprise spécialisée de tôle industrielle.

Ces punaises, il s’agit en fait de punaises « de céréales », « Lygaeidae » en latin. Si elles sont inoffensives et ne piquent pas, elles sont toutefois bel et bien là, ce qui les rend de facto gênantes.

Une mobilisation vaine

Pourtant, les habitant se mobilisent afin de venir à bout de ces envahisseuses. Savon noir, vinaigre blanc, insecticides, … Ils ont tout essayé! Une entreprise de désinsectisation a été appelée en renfort par l’adjoint du maire, sans qu’il y ait pour l’instant, une évolution. D’après certains locaux, le meilleur moyen de les faire fuir est le froid. Ils sont donc nombreux à carburer à la climatisation.

Ce village n’est pas seul touché, puisque cette punaise se multiplie à plusieurs endroits depuis une semaine. L’Isère, le Rhône et la Drôme sont touchés. La cause de tout cela, c’est la chaleur de ces dernières semaines. Les insectes se développent à proximité des champs de colza et visiblement le temps sec et chaud semble favoriser leur prolifération. Aucune étude ne l’a démontré, mais il semblerait qu’il s’agit de l’hypothèse la plus crédible. Par le passé, ces insectes ont disparu naturellement après 5 à 10 jours.