VIDEO. Cette routine beauté qui dégoûte les internautes

Une Américaine certifie avoir trouvé le secret beauté pour une peau parfaite. Miracle, ce remède magique ferait même repousser les cheveux en cas de calvitie. Elle a choisi de le partager dans la presse pour que tout le monde puisse l’adopter. On a quand même de sérieux doutes.

Ruby Karyo, une Américaine de 30 ans et maman d’un enfant affirme détenir la recette miracle pour une peau parfaite. Un secret beauté que son père lui a livré quand elle avait 19 ans. Onze ans plus tard, elle n’a pas cessé de l’appliquer.

Première étape : boire son pipi matinal. « Tout le monde en a besoin, une à deux fois par semaine, voire plus. Ça désintoxique la peau, ça nettoie votre système », explique-t-elle dans une vidéo publiée par l’agence SWNS. « Ça réduit aussi les risques de cholestérol et de diabète. »

Ensuite, d’après Ruby Karyo, il faut appliquer son urine sur son visage pour faire disparaître les imperfections et les boutons. Au niveau pratique, elle dit uriner dans un flacon vaporisateur en plastique avant d’appliquer le liquide sur son visage. Résultat : sa peau serait rajeunie et plus brillante.

« La thérapie par l’urine ça marche » s’exclame-t-elle au réveil, ravie de dévoiler les incroyables résultats de sa recette beauté.

Remède contre la calvitie

Persuadée des effets miracles de la thérapie par l’urine, elle est parvenue à convaincre son compagnon de s’y mettre pour combattre… sa calvitie. Elle clame d’ailleurs que ce fut un franc succès, et qu’après un « traitement régulier » de deux mois, ses cheveux se sont mis à repousser.

Malgré les moqueries, Ruby veut partager l’efficacité de sa technique au monde entier. Elle tient à souligner que « cela peut changer votre vie sans avoir recours à tous les produits chimiques qui sont vendus dans les magasins », indique le Sun.

« Les gens pensent que c’est bizarre au début. Mais quand je leur explique à quel point je me sens bien, ils s’y intéressent de plus en plus. »

« Je ne mentirai pas. Je ne dirai pas aux gens d’essayer quelque chose qui pourrait être mauvais pour eux. Ça marche vraiment ! » Convaincue, elle précise quand même que pour augmenter les bénéfices de cette thérapie, il faut adopter un mode de vie sain, non-fumeur et végétarien.