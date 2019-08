Un couple perd la vie en protégeant son bébé lors de la fusillade d’El Paso

Alors qu’ils venaient faire des achats pour la rentrée scolaire de leurs enfants avec leur bébé de 2 mois, Jordan et Andre sont décédés dans la fusillade d’El Paso. Ils ont donné leur vie pour sauver leur fils de deux mois.

La fusillade dans un supermarché à El Paso, qui a fait 22 morts ce week-end, bouleverse les États-Unis. Le chef de la police locale Greg Allen a indiqué que parmi les victimes il y avait 13 Américains, sept ressortissants mexicains, un Allemand et une personne dont la nationalité doit encore être déterminée.

Jordan, 25 ans et mère de trois enfants, et Andre, 24 ans, Anchondo font partie des 22 personnes tuées. Ils venaient de fêter leur premier anniversaire de mariage. Samedi, le couple faisait ses courses au supermarché Wallmart lorsque le tireur de 21 ans a fait feu. Jordan et Andre venaient faire des achats pour la rentrée scolaire de leurs aînés avec leur dernier né, un petit garçon âgé de deux mois.

My heart is so fucking torn right now. Jordan gave her life protecting her child. I hope you are resting easy in knowing you saved your baby boy.

I am praying you are in recovery, Andre. My heart goes out to you. All of El Paso is here for you and those beautiful babies. pic.twitter.com/efTALC7I9v

— Benjamin Thompson (@benjaminjamess_) August 4, 2019