Que veut dire Marlène Schiappa quand elle affirme être sapiosexuelle?

Dans une interview pour le Journal du dimanche, Marlène Schiappa, une des figures les plus en vue du gouvernement de Macron, a annoncé être sapiosexuelle. Une annonce qui lui a valu une série de commentaires misogynes et dégradants.

Le sujet fait beaucoup réagir dans l’Hexagone. Dans une interview pour le JDD, Marlène Schiappa, la Secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, s’est confiée sur sa vie sexuelle.

Pendant l’interview, la journaliste du JDD est en effet revenue sur son roman « Pas plus de quatre heures de sommeil ». Dans celui-ci, une certaine Morgane fantasme sur Alain Juppé qui est qualifié « d’homme le plus sexy de France ». Et si elle n’a pas expliqué si elle trouvait Alain Juppé sexy, Marlène Schiappa a par contre affirmé être sapiosexuelle, comprenez par là qu’elle est attirée par l’intelligence.

⚡🇨🇵INFO – Dans le JDD, Marlène #Schiappa confirme qu'elle est "sapiosexuelle", c'est-à-dire excitée par l'intelligence. (JDD) — Brèves de presse (@Brevesdepresse) August 4, 2019

Comme souvent lorsqu’une femme se dévoile, il n’a pas fallu longtemps pour que son commentaire mène à des dérapages misogynes. Le plus marquant étant celui de Jean-Yves Narquin, maire Rassemblement national (RN) de Villedieu-le-Château qui s’est vulgairement lâché sur Twitter. « On savait qu’elle était la reine de la pipe d’après ses confessions! Mais si en plus elle réfléchit pendant qu’elle suce… où va-t-on ».

on savait déjà qu'elle était reine de la pipe, d'après ses confessions ! mais si en plus elle réfléchit pendant qu'elle suce…où va t'on ! https://t.co/AS4rX7OHPZ — Narquin Jean-Yves (@Narquin_JY) August 4, 2019

Le lendemain, la principale intéressée lui répondait, également sur Twitter, en rappelant à Jean-Yves Narquin qu’il avait « été reconnu coupable d’abandon de famille ». En 2014, l’homme politique avait en effet été condamné pour le non-paiement d’une pension alimentaire et pour avoir fraudé son insolvabilité.

Je n’ai au passage jamais écrit de telles « confessions », et quand bien même… — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) August 5, 2019

La Secrétaire d’État conclura son tweet par une citation de Simone de Beauvoir provenant de l’essai existentialiste et féministe « Le Deuxième Sexe »: « Jamais plus agressif avec les femmes qu’un homme inquiet pour sa virilité ».