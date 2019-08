Elle tombe d’une falaise et décède en voulant aller aux toilettes

Alors qu’elle cherchait un endroit au bord de la route pour aller aux toilettes, une jeune femme de 22 ans est tombée du haut d’une falaise située à Sussex, au sud de l’Angleterre.

Le 25 mars dernier, Faye Reed, une jeune femme de 22 ans et ses amis roulaient sur des falaises situées le long de la côte dans le comté de Sussex, comme le rapporte The Eastbourne Herald. D’après le tabloïd britannique, Mme Reed a demandé à ses amis de s’arrêter pour qu’elle puisse aller aux toilettes. Sauf que quelques instants plus tard, ses amis ont entendu un cri et Faye Reed avait tout simplement disparu. Dans le noir, elle n’aurait pas vu le bord de la falaise et serait tombée en contrebas.

À l’arrivée des forces de l’ordre, les amis cherchaient toujours la jeune femme. C’est finalement grâce à un hélicoptère qu’elle sera localisée au pied de la falaise.

Récemment, les autorités ont classé la mort de Mme Reed comme « accidentelle ». Selon le rapport toxicologique, elle avait un peu d’alcool dans le sang mais n’était cependant pas saoule. Les forces de l’ordre ont également conclu qu’il s’agissait d’un tragique accident et qu’aucun élément suspicieux n’était venu étayer leur enquête.