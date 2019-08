L’ancienne star de la téléréalité Nabilla a fait peur à sa communauté connectée. Cette habituée des réseaux sociaux n’a pas donné des nouvelles à ses fans ce lundi 5 août et pour cause: elle a été victime d’une chute dans les rues de Londres. Elle donne des nouvelles rassurantes quant à sa santé et celle de son bébé.

Cela fait désormais sept mois que les fans suivent avec intérêt la grossesse de Nabilla. Celle-ci, particulièrement active sur les réseaux sociaux, poste tous les jours des clichés d’elle et de son mari. Au naturel, elle expose fièrement sa silhouette arrondie par la future venue d’un petit garçon.

Toutefois, sa communauté n’a eu aucune nouvelle de son idole hier. L’ancienne star des Anges de la téléréalité s’est montrée étonamment discrète sur Snapchat, Twitter et Instagram. La raison, c’est qu’elle a été victime d’une lourde chute à Londres, comme elle l’explique sur Snapchat. « Je me suis évanouie en fait. Je ne sais pas trop ce qu’il s’est passé mais je pense que c’est à cause de la fatigue. Mon médecin m’a fait une ordonnance d’urgence pour acheter des vitamines spéciales », raconte-t-elle.

Des nouvelles rassurantes

Elle a également confié avoir immédiatement craint le pire pour son enfant, se précipitant vers les urgences dans la capitale anglaise: « Mon premier réflexe ça a été ‘oh mon Dieu le bébé’, j’étais un peu paniquée », explique la jeune femme. « On a été aux urgences, on voulait être sûr que tout allait bien et il n’y a pas de soucis, le bébé va très bien. »

Au final, Nabilla s’en sort avec quelques bleus au niveau des coudes, car elle est tombée sur le dos. Cela rassurera les fans et on attend désormais avec impatience le mois d’octobre pour la venue du petit prince, dont elle révélera peut-être bientôt le prénom, si sa communauté a le nez fin…