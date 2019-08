WTA Toronto – Elise Mertens va « essayer de prendre du plaisir contre Serena »

Après Sasnovich, Serena. Elise Mertens (WTA 20) aura en effet le privilège de défier Serena Williams (WTA 10), à la suite de sa victoire au premier tour lundi, à la Rogers Cup, tournoi WTA Premier sur dur doté de 2,83 millions de dollars joué à Toronto. Il s’agira du tout premier duel de la Limbourgeoise, 23 ans, avec la star américaine aux 23 titres du Grand Chelem, 37 ans. « Serena, ce sera un match très difficile », a-t-elle expliqué à Belga après sa qualification. « C’est une immense championne. Elle a énormément d’expérience et reste sur une accession en finale à Wimbledon. Ce ne sera donc pas évident, mais également une belle expérience pour moi. Et je vais essayer de prendre du plaisir », a-t-elle souri.

Elise Mertens a déjà rencontré à trois reprises Venus, l’aînée de la famille Williams, mais donc encore jamais Serena. La N.1 belge, quart de finaliste l’an dernier au Canada, sait toutefois à quoi s’attendre contre l’ancienne N.1 mondiale, qui n’a plus joué depuis sa défaite en finale à Wimbledon contre la Roumaine Simona Halep (WTA 4).

« J’espère évidemment que je vais bien jouer et que je vais gagner », a-t-elle ajouté. « Mais il faudra voir comment elle se profile. Elle sert incroyablement bien. Ce sera dès lors un sacré défi de parvenir à bien retourner, à bien terminer mon geste. Mon service devra également être au top. Et peut-être que je réussirai ensuite à prendre l’ascendant dans l’échange. Je vais en tout cas faire le maximum… »

