Ligue des Champions – Le coach du Dynamo Kiev compte sur sa vedette Viktor Tsyhankov

Aleksandr Khatskevich, l’entraîneur du Dinamo Kiev, est arrivé en Belgique avec une sélection en pleine forme pour le match aller du troisième tour de qualification de la Ligue des Champions de football. Leur adversaire, mardi soir (20h30) au stade Jan Breydel, sera le Club Bruges.

Tout comme le Club Bruges, le vice-champion d’Ukraine est en tête de son championnat avec un bilan de 6 points sur 6. Samedi, le Dynamo Kiev a gagné 0-3 au FK Lviv. Le joueur vedette Viktor Tsyhankov semble prêt à jouer et l’attaquant Fran Sol a fêté son retour ce week-end après une blessure à l’épaule. « Tsyhankov est un joueur clé pour cette équipe. Il est possible qu’il ne soit pas prêt à jouer un match complet sur le terrain. Nous allons déterminer combien de minutes il va jouer, après un examen médical », a déclaré Khatskevich, 45 ans. « J’ai dû laisser quelques joueurs à la maison. La concurrence est féroce dans mon groupe. »

Au Club Bruges, Simon Mignolet, venu de Liverpool, débutera probablement entre les perches. « Dès que nous avons su que nous allions jouer contre le Club Bruges, nous avons suivi l’équipe et tout ce qui l’entoure. Ces dernières semaines, le Club Bruges a vendu plusieurs joueurs pour beaucoup d’argent. Aujourd’hui, ils ont recruté un gardien de but avec beaucoup d’expérience en Premier League. On verra qui sera dans le but demain. »

Avec Eduard Sobol, le Club Bruges compte un joueur ukrainien dans ses rangs. « Peut-être que le football belge se porte si bien parce que plusieurs joueurs ukrainiens rejoignent les équipes belges », a ri le T1 bélarusse du Dynamo Kiev, éliminé la saison dernière en huitièmes de finale de l’Europa League contre le vainqueur final Chelsea.

Source: Belga