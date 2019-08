Jakobsen déclassé, Ackermann gagne la 3e étape endeuillée par la mort de Bjorg Lambrecht

Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) a imposé sa pointe de vitesse à l’arrivée de la 3e étape du Tour de Pologne cycliste, lundi à Zabrze, avant d’être déclassé pour avoir écarté de la main le Français Marc Sarreau (Groupama-FDJ) lors du sprint. L’étape s’était élancée de Chorzow et était longue de 150,5 km sur un parcours dénué de toute difficulté. La victoire est donc revenue au maillot jaune l’Allemand Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) devant le Néerlandais Danny van Poppel (Jumbo-Visma) et le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Premier Belge, Enzo Wouters (Lotto Soudal) a franchi la ligne en 17e position. Au classement général, l’Allemand Pascal Ackermann conforte son maillot jaune de leader. Il possède 12 secondes d’avance sur le Colombien Fernando Gaviria et 14 sur le Slovène Luka Mezgec (Mitchelton-Scott). Wouters est 14e à 24 secondes.

L’étape a été endeuillée par le décès de notre compatriote Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal). Le coureur de 22 ans a chuté lourdement en début d’étape. Réanimé sur place et a ensuite été transféré à l’hôpital où il est décédé durant une opération en raison de la gravité de ses blessures.

L’échappée du jour était composée de trois coureurs : le Polonais Adrian Kourek (Pologne), le Russe Evgeny Shalunov (Gazprom-RusVelo) et le Français Charles Planet (Novo Nordisk). Elle a pris fin à une peu plus de 5 kilomètres de l’arrivée quand Planet et Kourek ont chuté dans un virage rendu glissant par la pluie. Le trio ne comptait plus qu’une quinzaine de secondes d’avance sur un peloton lancé à sa poursuite.

Mardi la 4e des 7 étapes, Jaworzno-Kocierz (173,3 km), devrait permettre aux grimpeurs et autres baroudeurs de se mettre en évidence.

La 76e édition de ce Tour de Pologne s’achève vendredi à Bukowina Tatrzanska. On connaîtra alors le successeur au palmarès du Polonais Michal Kwiatkowski.

Source: Belga