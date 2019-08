En Espagne, des ados s’amusent à faire caca dans les piscines publiques

Près de Valence en Espagne, un parc aquatique a été contraint de fermer ses portes à deux reprises durant ces dernières semaines après que des adolescents se soient amusés à déféquer dans les piscines.

Ce n’est pas (encore) une tendance, ni un défi sur les réseaux sociaux comme certains médias l’indiquent et pourtant, la pratique inquiète dans l’est de l’Espagne. Depuis quelques semaines, plusieurs villes sont touchées par une même problématique : des gamins s’amusent à déféquer dans les piscines publiques.

Situé à Segorbe près de Valence et très fréquenté des touristes et des vacanciers, le complexe aquatique Segobriga Park a dû être fermé à deux reprises depuis la mi-juillet, rapporte El Periodico Mediterraneo. La raison ? Des excréments humains ont été retrouvés dans l’eau. Selon le média espagnol, des adolescents âgés entre 12 et 16 ans sont à l’origine de cet acte répugnant. En effet, ces gamins se filmeraient et posteraient ensuite leurs « exploits » sur les réseaux sociaux.

Les piscines municipales de plusieurs autres villes espagnoles seraient également touchées par le phénomène. Des employés municipaux ont exprimé leur dégoût face à une telle situation en ajoutant qu’ils n’avaient jamais connu cela. Sur Twitter, la mairie de Segorbe a demandé aux baigneurs de faire preuve de citoyenneté.