Elle doit se faire amputer à cause d’une lèche de son chien

Il y avait une chance sur un million que cela lui arrive. Une Américaine a dû être amputée des quatre membres après qu’une plaie ait été infectée par la salive de l’un de ses chiens.

Marie Trainer est une Américaine âgée de 54 ans et originaire de l’Ohio. Elle a récemment été amputée des deux mains et des deux jambes suite à une infection rarissime.

Une infection fulgurante

Sur la page de la collecte de fonds GoFundMe, sa famille revient en détails sur la manière dont les événements se sont enchaînés très rapidement. Le 10 mai dernier, elle ne se sentait pas bien, comme si elle avait la grippe. Le lendemain, elle était transportée d’urgence à l’hôpital et elle luttait déjà pour la vie. Elle tombait constamment inconsciente et se plaignait de douleurs insupportables aux mains et aux jambes. Le 12 mai, elle ne pouvait plus respirer par elle-même et elle a été placée dans un coma artificiel. Le lendemain, sa famille a appris que le seul moyen d’arrêter l’infection qui rongeait Marie était de l’amputer de ses quatre membres.

#UrbanXtraTrending Woman loses her arms and legs from her dog licking her! An Ohio woman Marie Trainer was hospitalized for over 80 days after contracting a life-threatening infection due to her dog’s saliva. 😭#UrbanXtra w. @NanaKing_radiohttps://t.co/xEJlO52o81 pic.twitter.com/ob6m8ptx92 — URBAN 96.5 RADIO (@Urban96FM) August 2, 2019

Une bactérie qui se trouve dans la salive des chiens et des chats

Tout est pourtant parti d’une blessure anecdotique. Marie avait une petite égratignure au bras. Jusque-là rien d’inquiétant mais c’est lorsque de l’un des chiens de cette amoureuse des animaux a léché la plaie que tout a dégénéré.

Selon les médecins qui ont identifié la cause de l’infection grâce à des analyses sanguines, il y avait seulement une chance sur un million que cela se produise. Contenue dans la salive des chiens et des chats, la bactérie nommée capnocytophaga canimorsus a infecté la plaie de la quinquagénaire jusqu’à conduire à l’amputation de ses quatre membres.

Plus de 25.000 € récoltés

Malgré les circonstances et le fait qu’une longue convalescence l’attende encore, Marie est impatiente de retrouver ses deux chiens. La cagnotte en ligne a été lancée sur GoFundMe mi-juillet dans le but de l’aider à payer ses factures médicales et à commencer une nouvelle vie sans ses quatre membres. Grâce à la médiatisation de son histoire, ce lundi midi, Marie avait déjà récolté plus de 28.000 $ (25.000 €) de la part de plus de 600 internautes.