Record battu à Ronquières grâce aux jeunes

Pour sa huitième édition, le festival de Ronquières a battu son record d’affluence. Quelque 48.000 personnes ont foulé la plaine du Plan incliné ce week-end. Les enfants ont fait gonfler les chiffres grâce à une programmation très familiale.

Le festival de Ronquières s’est donc clôturé en beauté dimanche soir, battant son record d’affluence. Chaque année, le festival s’agrandit quelque peu tout en gardant son côté familial.

Et la recette continue de payer! Les enfants n’ont jamais été aussi nombreux que lors de cette dernière édition. On les a d’abord remarqués sur les épaules de leurs parents pour le concert de Clara Luciani qui a séduit petits et grands de sa voix envoûtante. Sans aucun doute le concert le plus poignant de ce dernier jour de festival!

La folie BigFlo & Oli

Mais c’est surtout BigFlo & Oli qui ont fait exploser les compteurs dimanche, livrant une prestation très dynamique -et très bavarde- devant un parterre noir de monde, les enfants et ados chantant en chœur avec leurs parents: «Tu comprendras plus tard» ou encore «Ah c’est dommage, ah c’est dommage».

Du côté de la programmation destinée davantage aux festivaliers plus «expérimentés», on retrouvait Eagle-Eye Cherry, qui a chanté ses fameux tubes «Save Tonight» et «Are You still having fun?» devant un public clairsemé. Le chanteur américain ne méritait pourtant pas si peu de spectateurs.

Les Belges d’Hooverphonic ont davantage attiré les festivaliers. Avant de s’excuser d’être Flamand –«On a un peu honte des résultats des dernières élections»–, le groupe a livré une prestation sans faute. On regrettera tout de même la performance un peu trop scolaire de la jeune chanteuse Luka Cruysberghs -lauréate de The Voice of Flanders 2017- visiblement stressée à l’idée de commettre une seule fausse note. Bref, une prestation qui manquait un peu de spontanéité et d’émotion.

Zazie en pleine forme

De la spontanéité, les festivaliers en ont reçu avec la pétillante Zazie. Malgré l’heure jugée tardive du concert (programmé à 23h), l’interprète de «Je suis un homme» a réveillé le public en lui offrant une prestation déjantée, mêlant nouvelles chansons et anciens tubes. La chanteuse française, n’a rien perdu de son énergie et de son contact facile avec le public.

Ne faisant pas partie du public dit «jeune», nous sommes restés sur cette bonne note et n’avons pas assisté au concert de Daddy K, qui clôturait le festival pour ses 30 ans de carrière.