Il invente un aimant qui permet de retirer les microplastiques de l’eau

Un jeune homme de 18 ans, lauréat de la Google Science Fair, a inventé un aimant qui permettrait de se débarrasser de la majorité des microplastiques se trouvant dans l’eau.

À seulement 18 ans, l’Ir­lan­dais Fionn Ferreira a déjà des idées plein la tête. Il y a une semaine, ce jeune homme a remporté une bourse de 45.000€ lors de la Google Science Fair, une cérémonie se déroulant au siège social de Google en Californie et récompensant les jeunes inventeurs. Et pour cause, Fionn Ferreira a inventé un aimant qui permet de se débarrasser des microplastiques se trouvant dans l’eau, ouvrant à cette occasion la porte à une purification des océans. Preuve que les microplastiques se retrouvent partout, une étude a récemment montré que l’être humain ingère cinq grammes de cette substance chaque semaine via les aliments pollués qu’il consomme.

Pour que son aimant soit fonctionnel, le jeune homme utilise des ferrofluides, une sorte de liquide magnétique extrêmement sensible aux aimants. Mais c’est surtout car ils attirent également les particules de microplastiques que ces liquides sont intéressants.

Afin de prouver l’efficacité de sa théorie, Fionn Ferreira a mélangé dix différents types de plastiques avec de l’eau et des ferrofluides, comme il l’explique sur sa chaîne Youtube.

Au total, son expérience a permis de retirer 85% du plastique se trouvant dans l’eau. Il cherche aujourd’hui à réaliser son expérience à plus grande échelle. Il a également bon espoir que son invention soit utilisée dans le futur lors du traitement de l’eau, ce qui permettrait de faire disparaître toute trace de plastique de l’or bleu.