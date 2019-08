WTA Washington – Jessica Pegula ouvre son compteur sur le circuit

Jessica Pegula (WTA 79) a remporté son premier titre WTA. Dimanche, l’Américaine de 25 ans a inscrit son nom au tournoi de tennis WTA de Washington, joué sur dur et doté de 250.000 dollars, en prenant la mesure de l’Italienne Camila Giorgi (WTA 62) sur un double 6-2 en 60 petites minutes de jeu. La droitière de l’Etat de New York avait déjà disputé deux finales, à Québec en 2018 et en début de saison à Newport Beach. Lundi, elle occupera la 55e place au classement mondial, son meilleur classement en carrière. Pegula devient aussi la seconde Américaine à s’imposer devant son public après Sloane Stephens il y a quatre ans.

Quant à Giorgi, 27 ans, elle n’est pas parvenue à écrire une troisième ligne à son palmarès après ses titres acquies à ‘s-Hertogenbosch (2015) et Linz (2018). C’est la cinquième défaite en finale WTA pour la droitière des Marches.

Source: Belga